محللون: المستخدمون يفضلون شراء هواتف أبل القديمة على آيفون 7

بعد أن لاقى هاتف “آيفون 7” استحسان العديد من النقاد وتجار الهواتف الذكية بشكل عام، إلا أنه لم يكن جيدا بما فيه الكفاية لإقناع المستخدمين لاختياره.. وهذا ما يؤكده المحللون فى “وول ستريت” الذين يعتقدون أن هواتف “آيفون 6 “و “آيفون 6s” كان لهما نصيب الأسد فى مبيعات هواتف “أبل” خلال عطلة نهاية فى عام 2016.

وذكر موقع “بلومبرج” أن المحلل الشهير “مارك موسكوفيتش” حذر هذا الأسبوع من أن هاتف “آيفون 7” قد لا يكون مؤثرا بما فيه الكفاية فى مبيعات الشركة مقارنة بالنماذج القديمة من هواتف آيفون الشهيرة.

وأوضح أن المستخدمين الذين يتوجهون لشراء هاتف آيفون حديث لا يختارون “آيفون 7” بل يذهبون لشراء “آيفون 6s”، وهو الأمر الذى يسبب قلقا متزايدا للمستثمرين لأنه يعنى أن المزايا الجديدة التى ضمتها أبل لم تكن جيدة بما يكفى لتلبية احتياجات الرقمية لمعظم المستخدمين.

جدير بالذكر أن هاتف “آيفون 7” تم انتقاده بشكل كبير عندما كشفت عنه “أبل” أول مرة لأنه يشبه إلى حد كبير هواتف آيفون التى أطلقتها الشركة قبله.

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المصدر : وكالات