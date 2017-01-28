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مخابرات الجيش تسلمت الورقة الأمنية الفلسطينية الخاصة بمخيم عين الحلوة

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية صورة كبيرة, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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مخابرات الجيش تسلمت الورقة الأمنية الفلسطينية الخاصة بمخيم عين الحلوة

سلمت اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا في لبنان، مدير مخابرات الجيش في الجنوب العميد الركن خضر حمود، وفي حضور العميد ممدوح صعب والعقيد علي نور الدين، ورقة المنظومة الأمنية الخاصة بمخيم عين الحلوة، بتكليف من القيادة السياسية الفلسطينية العليا.

وتم تسليم الورقة في الاجتماع الذي عقد اليوم في مكتب العميد حمود في ثكنة محمد زغيب العسكرية في صيدا، حضره قائد اللجنة الأمنية العليا في لبنان اللواء صبحي أبو عرب، نائب قائد اللجنة الأمنية العليا أحمد عبد الهادي، وشارك فيه القيادي في عصبة الأنصار الإسلامية الشيخ أبو طارق السعدي، وكل من أعضاء اللجنة الأمنية عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية صلاح اليوسف، الناطق الرسمي بإسم عصبة الأنصار الشيخ أبو شريف عقل، مسؤول حزب الشعب في لبنان غسان أيوب، مسؤول العلاقات السياسية في حركة الجهاد الإسلامي شكيب العينا، نائب الأمين العام لحركة أنصار الله محمود حمد، ومسؤول جبهة النضال الشعبي الفلسطيني تامر عزيز.

وناقش المجتمعون مضمون الورقة الأمنية، وشددوا على ضرورة تحويل بنودها إلى إجراءات عملية وخصوصا ما يتعلق منها بالتعامل الحازم مع المخلين بالأمن، مؤكدين على التواصل الدائم لمتابعة تنفيذ مضمون الورقة بما يحقق الأمن والاستقرار في المخيم والجوار.

وأبلغ حمود اللجنة الفلسطينية في نهاية الاجتماع بأنه سيرفع الورقة الأمنية إلى قيادة الجيش، وتأمين كل التسهيلات لضمان نجاح تنفيذها.

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المصدر : NBN

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