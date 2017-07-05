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مخطط لإقرار بناء 6 آلاف وحدة استيطانية في القدس المحتلة حتى نهاية الشهر

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, عربي, يحدث الان
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مخطط لإقرار بناء 6 آلاف وحدة استيطانية في القدس المحتلة حتى نهاية الشهر

كشفت مصادر في بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة الأربعاء أن المدينة ستشمل موجة بناء استيطاني ضخم هذا الشهر ستصل إلى المصادقة على بناء 6 آلاف وحدة.

ونقلت صحيفة “إسرائيل اليوم” عن نائب رئيس بلدية القدس “مئير ترجمان” قوله إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أوفى بوعده وسمح بالسير قدماً في مخططات البناء الاستيطاني في المدينة.

وأشار ترجمان إلى نية البلدية المصادقة على بناء 6 آلاف وحدة حتى نهاية الشهر الحالي.

يأتي ذلك فيما صادقت البلدية الإسرائيلية في القدس على بناء 200 وحدة استيطانية بالمستوطنات المحيطة بالمدينة المحتلة.

بينما ذكرت القناة “السابعة” العبرية أن لجنة التخطيط والبناء ستصادق قريباً على بناء حوالي ألف وحدة استيطانية في القدس.

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المصدر : NBN

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