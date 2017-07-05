  • search
970×90
970×90
970×90
970×90
الأخبار
Home
الرياضة

مدافع ريال مدريد كوينتراو ينضم إلى سبورتنغ لشبونة

Posted by
تاريخ:
مصنف: الرياضة, الرياضة الرئيسية
اترك تعليقا
9 Views
مدافع ريال مدريد كوينتراو ينضم إلى سبورتنغ لشبونة

انضم فابيو كوينتراو، الظهير الأيسر لريال مدريد بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، إلى سبورتنغ لشبونة، ليعود إلى البرتغال مسقط رأسه على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، الأربعاء.

وقال كوينتراو عبر تويتر: “أنا سعيد جدا للحصول على فرصة للعب في هذا النادي الكبير”. وانضم كوينتراو إلى ريال في 2011 قادما من بنفيكا مقابل 30 مليون يورو (34 مليون دولار).

وسيتطلع كوينتراو لإحياء مسيرته التي تعثرت لكثرة الإصابات، وسيخوض ثاني تجربة إعارة من النادي الاسباني بعدما قضى موسم 2015-2016 مع موناكو.

print
المصدر : سكاي نيوز

ذات صله

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

} } //end class