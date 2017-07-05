مدافع ريال مدريد كوينتراو ينضم إلى سبورتنغ لشبونة

انضم فابيو كوينتراو، الظهير الأيسر لريال مدريد بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، إلى سبورتنغ لشبونة، ليعود إلى البرتغال مسقط رأسه على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، الأربعاء.

وقال كوينتراو عبر تويتر: “أنا سعيد جدا للحصول على فرصة للعب في هذا النادي الكبير”. وانضم كوينتراو إلى ريال في 2011 قادما من بنفيكا مقابل 30 مليون يورو (34 مليون دولار).

وسيتطلع كوينتراو لإحياء مسيرته التي تعثرت لكثرة الإصابات، وسيخوض ثاني تجربة إعارة من النادي الاسباني بعدما قضى موسم 2015-2016 مع موناكو.

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المصدر : سكاي نيوز