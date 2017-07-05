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مداهمات في صيدا بحثا عن المتورطين بحادثة اطلاق النار في حي الاسكندراني

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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مداهمات في صيدا بحثا عن المتورطين بحادثة اطلاق النار في حي الاسكندراني

تنفذ القوى الامنية في مدينة صيدا منذ بعض الوقت مداهمات لعدد من الاماكن في المدينة بحثا عن المتورطين بحادثة اطلاق النار التي شهدها حي الاسكندراني في المدينة قبل يومين وتردد حينها انها ناجمة عن خلاف بين بعض مافيات مولدات الكهرباء على تركيب وتشغيل مولدات في الحي المذكور. وافيد ان حصيلة عملية الدهم التي جرت اليوم في محلة مستديرة مرجان اسفرت عن توقيف (ع. ص.) وهو نجل احد اصحاب المولدات المشتبه بتورطهم بهذه القضية . وكانت القوى الامنية داهمت ليلا وصباح اليوم مقهى يملكه احد اصحاب المولدات على البولفار البحري للمدينة على خلفية الحادثة نفسها.

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المصدر : قوى الامن الداخلي

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