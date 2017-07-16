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مداهمات لـ”القوة المشتركة” في مخيم عين الحلوة بحثا عن اماكن ترويج المخدرات

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, محلي, يحدث الان
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مداهمات لـ”القوة المشتركة” في مخيم عين الحلوة بحثا عن اماكن ترويج المخدرات

نفذت “القوة المشتركة” الفلسطينية في مخيم عين الحلوة، مداهمات في منطقة جبل الحليب بحثا عن اماكن مشبوهة لترويج المخدرات، وقد سمع اطلاق نار تحذيري دون وقوع اصابات او القاء القبض على اي متورط.

وأبلغ قائد القوة المشتركة الفلسطينية في المخيم بسام السعد، ان المداهمات ستتواصل في اي مكان ضمن اطار حملة مكافحة المخدرات وتوقيف مروجيها، وانه لا غطاء على احد مهما كان وكل من يثبت تورطه سيتم تسليمه الى مخابرات الجيش اللبناني.

وأوضح ان هذه الحملة مدعومة من كل القوى والفصائل الوطنية والاسلامية، لأنها باتت تشكل تهديدا حقيقيا للامن الاجتماعي.

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المصدر : NBN

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