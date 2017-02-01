مداهمة 54 مبنى في فرانكفورت اثر تلقي معلومات حول تنفيذ هجمات

أعلن النائب العام في مدينة فرانكفورت الالمانية ألكساندر بادل، في مؤتمر صحفي، أن قوات الأمن داهمت 54 مبنى، بينها مسجدين، بولاية هِسّن، على خلفية تلقي معلومات أستخبارية حول تخطيط جماعة لتنفيذ هجمات.

وأشار بادل إلى أن التحقيقات جارية بحق 16 مشتبها بهم، وأن قرار إلقاء قبض سيصدر بحق مشتبه به يحمل الجنسية التونسية يبلغ من العمر 36 عاماً، يدعم داعش، ويقوم بالاتجار بالبشر، وتجنيد مقاتلين لشن هجمات إرهابية في ألمانيا، دون ذكر اسم المشتبه به، موضحا ان “الجماعة لم تحدد لغاية الآن هدفاً معيناً لتنفيذ هجماتها، وأن السلطات الألمانية تحركت في مرحلة مبكرة.

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المصدر : وكالات