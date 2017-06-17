مدمرة أمريكية تصطدم بسفينة شحن في اليابان وفقدان 7 أشخاص

قالت مصادر أمريكية ويابانية إن سبعة من عناصر البحرية الأميركية عدوا مفقودين، في حادث اصطدام مدمرة أمريكية بسفينة شحن قبالة سواحل اليابان، وأن من بين ثلاثة جرحى، قائد المدمرة الذي نقل بطائرة عمودية إلى المستشفى.

واصطدمت المدمرة “يو أس أس فيتجيرالد” بسفية “أي سي إكس كريستل” للشحن، وذلك على بعد 56 عقدة بحرية (103 كيلومتر) من سواحل يوكوسوكا، الواقعة على الساحل الشرقي لليابان.

وأظهرت صور ملتقطة من الجو الدمار الذي لحق بالسفينة الحربية الأمريكية جراء الحادث.

وقد نقل ثلاثة جرحى من طاقم السفينة إلى المستشفى على متن طائرة عمودية، من بينهم قائد السفينة، التابعة للأسطول الأمريكي السابع. ويعد الأسطول الأمريكي السابع من أكبر الأساطيل البحرية الأمريكية العاملة في المياه الدولية، وهو مسؤول عن السفن الحربية والطائرات التي تعمل في المياه اليابانية والكورية الجنوبية. ووصف بيان صادر عن قيادة الأسطول السابع، حالة قائد المدمرة بريس بانسون، بأنها مستقرة، بعد نقله إلى مستشفى في يوكوسوكا جنوب العاصمة طوكيو.

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المصدر : بي بي سي