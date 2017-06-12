مدير إعلام الحشد الشعبي: حققنا نصرا إعلاميا متزامنا مع النصر الميداني

أكد مدير مديرية إعلام الحشد الشعبي مهند العقابي، الاثنين، ان الإعلام الحربي استطاع ان يحقق نصرا إعلاميا متزامنا مع النصر الذي حققته البندقية.

وقال العقابي لموقع “الحشد الشعبي” على هامش مشاركته في إحتفالية الذكرى السنوية لتأسيس الحشد الشعبي إن “ثلاث سنوات من النصر والإبداع وتحقيق الأمنيات”، مضيفا “كان العراق على وشك ان يدنسه الارهابيون”.

وأشار الى ان “العراق استطاع بسواعد الشجعان ان يحقق نصرا لم يكن يحلم به احد”، مثنيا على “دور الاعلاميين في مديرية الإعلام الحربي والمرابطين من المجاهدين في الجبهات لتغطية انتصاراتهم”.

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المصدر : الاعلام الحربي