مدير برنامج الامم المتحدة في لبنان يثني على عمل الوزيرة عزالدين

استقبلت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عزالدين في مكتبها في الوزارة، مدير برنامج الأمم المتحدة في لبنان لوكا رندا، معبرا عن حزنه لانتهاء مهامه في لبنان بالقول “البلد النموذج المشع ورمز العيش المشترك بين مختلف الطوائف والأديان”

وعبر عن اعجابه الشديد بالشعب اللبناني، وقدرته على الصمود، مثنيا على قدرة لبنان على الحفاظ على الاستقرار الأمني، رغم كل النيران المشتعلة في المنطقة.

وبحث مع عزالدين في موضوع الإنماء والتنمية في ما يخص المجتمع اللبناني، وشدد على أن التنمية تحتاج بشكل أساسي إلى سياسات عادلة ورشيدة في كل العالم.

وأثنى على عمل الوزيرة عزالدين في هذا الإطار مبديا استعداده لاستمرارية التعاون مع وزارة التنمية ولتقديم أي دعم من مكتبه في نيويورك.

print

المصدر : وكالات