مدينة بولندية تستبدل آثار الحروب بالزهور…

قد يأتى بعد الظلام النور وبعد القبح الجمال وقد تتحول آثار الحروب إلى زهور والورود التى تستدع التفاؤل والإقبال على الحياة، لم تكن هذه الكلمات مجرد شعارات زائفة لا يمكن تحقيقها على أرض الواقع، إنما هى سرد لتاريخ مدينة ” “البولندية التى عانت من أثار طلقات النار الناتجة عن الحروب العالمية، وحاول الأهالى التخلص منها بالفن.

فوفقاً لما ورد بموقع ” بورد باندا” تعرضت هذه المدينة إلى عدوان كبير وقت الحرب العالمية الثانية، مما تسبب فى تدهور المبانى وظهور بعض التشوهات الناتجة عن أثار الطلقات على الجدران، لكن لم يستسلم سكنها لهذا القبح وقرروا أن يجملوها بأيديهم.

فجاءت فكرة الرسم على الجدران من إحدى سكانها اللاتى يجدن الرسم، حيث بدأت برسم زهر واحدة على مكان ” شظية” ثم حاول باقية السكان تقليدها وبدئوا فى رسم الزهور بأحجام ومقاسات مختلفة لإخفاء العيوب.

وتوارثت هذه العادة جيلاً بعد جيل، حتى تحولت المدينة بالكامل إلى مدينة الزهور، فلا يوجد أى منزل بها الآن لا تزينه الزهور والورود والألوان المفرحة، وتحولت من مكان كئيب قبيح إلى مكان سياحى جماله له تاريخ.

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المصدر : وكالات