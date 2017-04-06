مراهق نمساوي أحبط هجوم على احدى المدارس

قالت الشرطة الألمانية إن مراهقا نمساويا، كان قد اتصل بالسلطات بعد محادثة على الإنترنت مع شاب ألماني، ربما يكون قد ساعد في منع وقوع هجوم على زملاءه في المدرسة أو معلميه الألمان.

أضافت الشرطة أن الصبي المراهق أبلغ الشرطة النمساوية بعد أن أخبره الشاب الألماني بأنه يخطط لشن هجوم في المدرسة. ثم شاركت الشرطة النمساوية المعلومات مع نظيرتها الألمانية، التي تعقبت في النهاية المشتبه به في بلدة أوزلار وسط البلاد ثم داهمت منزله.

وقال راديو النمسا الرسمي ” أو آر إف ” الخميس، إن الشرطة الألمانية عثرت على عدة سكاكين، وقوس، وقائمة بأسماء ورسالة وداع يبدو أن الذي كتبها هو المشتبه فيه.

يقول بيان الشرطة الألمانية إن الشاب الذي لم تعلن اسمه، وعمره 16 عاما، قال للشرطة خلال استجوابه الأربعاء إنه تعرض للتنمر والأذى في المدرسة.

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المصدر : سكاي نيوز