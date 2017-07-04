مرضى الحزام الناري (زنّار النار) معرضون للإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية

قال باحثون كوريون إن “الإصابة بمرض الحزام الناري (والمعروف أيضا بـ زنّار النار) قد تزيد احتمال الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية أو تسبب مشكلات أخرى للقلب بنسبة 40%”.

لكن الدكتور سونج هان كيم من مركز أسان الطبي في سول، ومؤلف الدراسة قال في رسالة بالبريد الإلكتروني إن “التلقيح يمكن أن يساعد في منع الإصابة بالحزام الناري الذي يسببه الهربس النطاقي، وهو نفس الفيروس الذي يؤدي إلى الجدري”.



وقام كيم وزملاؤه بتحليل السجلات الطبية لأكثر من 23 ألفاً من مرضى الحزام الناري في الفترة بين عامي 2003 و2013 ومقارنتها بالعدد نفسه من المرضى الذين لم يصابوا بذلك المرض.

ووجدت الدراسة أن الذين أصيبوا بالمرض هم على الأرجح من النساء، ولديهم العوامل الشائعة التي تزيد من احتمال الإصابة بأمراض القلب مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكولسترول والسكري وغيرها من العوامل المرتبطة بالتقدم في العمر.

ونُشر التقرير في دورية الكلية الأميركية لأمراض القلب.

وبعد الوضع في الاعتبار هذه العوامل وغيرها من التي قد تزيد من احتمال الإصابة بأمراض القلب وجد الباحثون أن الإصابة بالحزام الناري كانت مرتبطة بزيادة احتمال حدوث مشكلات بالقلب نسبتها 41% وبزيادة نسبتها 35% في احتمال الإصابة بسكتة دماغية وبزيادة 59% في احتمال الإصابة بأزمة قلبية.

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المصدر : وكالات