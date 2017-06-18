مروان شربل: لا احد يستطيع ضمان نفسه في قانون الانتخاب النسبي

اشار وزير الداخلية السابق مروان شربل في حديث تلفزيوني الى ان قانون الانتخاب الذي اقره مجلس النواب يشبه الى حد بعيد القانون الذي قدمته الى حكومة نجيب ميقاتي بنسبة تصل الى 95 بالمئة مع 5 بالمئة فرق، ومن يدعي انه انتج مشروع قانون الانتخاب اقول له انه لم يقرأه، ونحن عملنا 6 اشهر لانتاج القانون. واعتبر ان الصوت التفضيلي اصبح طائفيا بعد وضعه ضمن دائرة القضاء، وهذا الموضوع يأتي لصالح المسيحي والسني.



ولفت شربل في حديث تلفزيوني، الى ان الجميع كان يرفض النسبية الكاملة بإستثناء حزب الله، وحين حشر الجميع جاؤا بالقانون الذي عملنا عليه واقروه. واكد ان احدا لا يستطيع ضمان نفسه في القانون النسبي، والسيء في الموضوع التفضيلي ان رئيس الحزب يأخذ اغلب الاصوات التفضيلية وباقي اللائحة يمكن ان لا تاخذ اصوات تفضيلية.

اضاف “تم كز قانون الانتخابات كز”، ولم نكن نحن عملنا على هذا القانون لكانوا قد وصلوا الى ما اعلنه الرئيس ميشال عون الى قانون الستين، الا ان القانون الذي عدلوه واقروه لا يملك وحدة معايير.

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المصدر : وكالات