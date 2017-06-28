مروحيّة تُلقي “قنبلتَيْن” على مقرّ المحكمة الفنزويليّة العليا

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الثلاثاء، ان مروحيّة تابعة للشرطة القت قنبلتَيْن على مقرّ المحكمة العليا في كراكاس، مندّداً بـ”اعتداء ارهابي”.



وخلال احتفاله بيوم الصحافي في قصر ميرافلوريس الرئاسي في كراكاس، قال الرئيس الاشتراكي: “لقد وضعت جميع القوّات المسلّحة في حال جهوزيّة للدفاع عن النظام العام. سنقبض سريعاً جدّاً على المروحيّة وجميع من نفّذوا هذا الاعتداء الارهابي”.



واوضح مادورو، ان احدى القنبلتَيْن انفجرت والاخرى لم تنفجر، من دون ان يُشير الى وقوع اصابات، مؤكّداً ان المروحيّة التي القتهما تابعة للشرطة العلميّة الفنزويليّة.



واضاف: “كان هناك حفل استقبال في المحكمة العليا وكان ممكناً ان يتسبّبوا (المهاجمون) بمأساة. لقد قصفوا المحكمة العليا وحلّقوا فوق وزارة الداخليّة والعدل. هذا هو نوع التصعيد العسكري الذي اتيت للتنديد به”.



وبحسب الرئيس، فإنّ المروحيّة التي شنّت الهجوم كان يقودها طيّار وزير الداخليّة والعدل السابق ميغيل رودريغيز توريس، الجنرال المتقاعد الذي شغل لفترة طويلة منصب رئيس الاستخبارات، لكنّه في الآونة الاخيرة ابتعد عن الحكومة.



واتّهم مادورو الجنرال توريس بالتورّط في تحضيرات مفترضة لتنفيذ انقلاب ضدّه. ويُواجه مادورو احتجاجات شعبيّة واسعة من المعارضة وبعض المنشقّين من داخل حكومته، منذ ثلاثة أشهر، أدّت إلى مقتل ما لا يقلّ عن 75 شخصاً.

