مسؤول أميركي: المهاجم استخدم بندقية نصف آلية وأطلق بين 50-100 رصاصة

أكد عضو بمجلس النواب الأميركي أنه “تم تأمين بقية المشرعين في فرجينيا بعد إطلاق النار”، مشيراً إلى أن “المهاجم استخدم بندقية نصف آلية وأطلق بين 50-100 رصاصة”.

وأفادت وسائل إعلام أميركية عن “تواجد بين 15 و25 عضوا من الكونغرس الاميركي داخل ملعب البيسبول في فرجينيا خلال حادثة إطلاق النار”.

وكانت الشرطة الاميركية قد أفادت عن “إصابة عضو في الكونغرس الأميركي بإطلاق نار في ملعب للبيسبول في فرجينيا”.

من جهتها، لفتت وسائل إعلام أميركية عن “إصابة 5 أشخاص على الأقل في إطلاق نار في ملعب رياضي بفرجينيا”، مشيرةً إلى ان “رجلا أطلق 100 طلقة في ملعب رياضي بفرجينيا”.

وأشارت وسائل الاعلام عن “إصابة 2 من الشرطة و3 مدنيين في إطلاق نار في فرجينيا”.

وكانت شرطة فرجينيا قد أفادت عن “توقيف مشتبه به على خلفية إطلاق النار على عضو بالكونغرس الاميركي ومساعديه”.

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المصدر : وكالات