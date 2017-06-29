مسؤول إيراني مقرب من السيد الخامنئي يؤكد موت البغدادي

نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية عن مسؤول مقرب من الزعيم الأعلى آية الله علي الخامنئي قوله اليوم الخميس، إن من المؤكد أن زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي لاقى حتفه.

قال علي شيرازي، مندوب الزعيم الأعلى في “فيلق القدس” للوكالة دون الخوض في تفاصيل “الإرهابي البغدادي حتما مات”. بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.

و”فيلق القدس” مسؤول عن تنفيذ عمليات الحرس الثوري الإيراني خارج حدود إيران. ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين بوزارة الخارجية الإيرانية للتعقيب على وفاة البغدادي.

وسبق أن وردت أنباء عن مقتل زعيم التنظيم أو إصابته منذ أن أعلن نفسه خليفة للمسلمين من جامع النوري الكبير بمدينة الموصل العراقية في 2014 بعد أن سيطر مقاتلون على مناطق كبيرة في شمال العراق.

وقالت روسيا يوم 17 يونيو/ حزيران إن قواتها ربما قتلت البغدادي في ضربة جوية في سوريا. وقالت واشنطن اليوم الخميس إنه ليست لديها معلومات لإثبات صحة هذه التقارير. وشكك مسؤولون عراقيون أيضا في الأمر خلال الأسابيع الأخيرة.

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المصدر : NBN