  • search
970×90
970×90
970×90
970×90
الأخبار
Home
الأخبار

مسؤول كوري جنوبي: بان كي مون غير مؤهل ليكون رئيسا للبلاد

Posted by
تاريخ:
مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, دولي, شريط الأخبار, يحدث الان
اترك تعليقا
3 Views
مسؤول كوري جنوبي: بان كي مون غير مؤهل ليكون رئيسا للبلاد

قال لي جيه ميونغ عمدة مدينة سونغ نام، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة في كوريا الجنوبية، إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لا يستحق الترشح لمنصب رئيس البلاد.

وحسب وكالة “يونهاب”، أشار لي جيه ميونغ الذي ينتمي لحزب المعارضة الرئيسي، الحزب الديمقراطي، إلى أن تحقيق الإنجازات في الوظائف العامة السابقة هو أحد المعايير الرئيسية المتعلقة بمؤهلات المرشح، وبان كي مون أساء استخدام وظيفته لمصالح شخصية.

وقال ميونغ الأربعاء 28 ديسمبر/كانون الأول “بان استفاد من وظيفته بإرساله خطاب إلى كيم جونغ بيل رئيس الوزراء السابق والشخصية المحافظة عبر حقيبة دبلوماسية”، مضيفا: “نريد شخصا يتصف بالرغبة والشجاعة ليحارب بضراوة فساد الطبقة المميزة”.

print
المصدر : روسيا اليوم

Tags:

ذات صله

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz
} } //end class