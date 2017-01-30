“مساكن مجانية” للمتضررين من قرار الحظر الأميركي

أعلن الرئيس التنفيذي لموقع Airbnb المتخصص بتوفير حجوزات الفنادق، براين شيسكي، أن الشركة ستوفر تراخيص إقامة مجانية في الفنادق للمتضررين من رعايا الدول السبع المشمولة بحظر السفر الذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وستساعد مبادرة Airbnb المسافرين العالقين خارج الولايات المتحدة والمحتجزين في المطارات، أو الممنوعين من ركوب طائرات متجه إلى أميركا ومن ضمنهم حاملي البطاقات الخضراء والمقيمين قانونيا.

وشارك أصحاب شركات تكنولوجية أخرى بالتنديد بما يقوم به ترامب، على رأسهم ممثلين من فيسبوك وأبل وأوبر.

وتعهدت شركة Lyft بالتبرع بمبلغ مليون دولار أميركي لاتحادات الحريات المدنية التي عانت من حظر السفر، وأوبر أيضا قدمت أموالا للسائقين المتضررين، لكن ما قامت به شركة Airbnb، يعتبر أوسع تحرك لتقديم المساعة المباشرة للمتضررين.

print

المصدر : وكالات