مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

شارك نحو 200 من المستوطنين المتطرفين، في اقتحام باحات المسجد الأقصى، الأربعاء، حسبما أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية.

وقالت الدائرة في بيان، إن المستوطنين اقتحموا باحات المسجد من جهة باب المغاربة، تحت حراسة مشددة من قوات الأمن الإسرائيلية.

وجاءت عمليات الاقتحام بعد دعوات اطلقتها ما تسمى “منظمات الهيكل” المزعوم، للمشاركة في اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى الأربعاء والخميس، بمناسبة عيد “رأس السنة العبرية”.

يذكر أن باحات المسجد الأقصى تتعرض لاقتحامات متكررة من قبل المتطرفين اليهود، على شكل مجموعات متتالية.

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المصدر : سكاي نيوز