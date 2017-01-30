مشتبه به بالهجوم على مسجد “كيبيك” في كندا يتصل بالشرطة لتسليم نفسه

أفاد المفتش في شرطة كيبك، دوني توركوت، اليوم الاثنين، أن أحد المشتبه بهما في عملية إطلاق النار داخل مسجد المدينة اتصل بالشرطة لتسليم نفسه.

وقال توركوت، أن الشاب وعمره بين أواخر العشرينات ومطلع الثلاثينات، اتصل برقم الطوارئ، أمس الأحد، وتحديدًا بعد 15 دقيقة على الهجوم الذي أوقع ستة قتلى، وحدد للشرطة مكان وجوده لتوقيفه، بعدما تم إلقاء القبض على المشتبه به الأول.

كانت الشرطة الكندية قد ألقت القبض على شخصين، قالت إنهما نفذا الهجوم على مسجد في مقاطعة “كيبيك” الكندية، قالت الشرطة إنهما طالبان، أحدهما من أصول مغربية.

وكان الحادث قد أسفر عن مقتل 6 أشخاص وجرح ثمانية آخرين، في إطلاق نار على مصلين فى مسجد بـ”كيبيك”، فى اعتداء وصفه رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، فى بيان صادر عنه اليوم الاثنين، بـ”الإرهابي”.

وأعلنت الناطقة باسم إدارة الأمن في “كيبيك، كريستين كولومب، في تصريحات للصحفيين، أن الشرطة تمكنت من القبض على الشخصين المشتبه في تنفيذهما الاعتداء الذي تتعامل معه “كعمل إرهابي”.

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المصدر : NBN