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مشروع جديد للسجناء في إيران يسمح لهم بالخروج بمراقبة السوار الإلكتروني

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, دولي, شريط الأخبار
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مشروع جديد للسجناء في إيران يسمح لهم بالخروج بمراقبة السوار الإلكتروني

كشف رئيس دائرة السجون في إيران حجة الإسلام والمسلمين حميد شهرياري أن دائرة السجون في صدد اجراء مشروع جديد لتسهيل المراقبة السجناء والسماح لهم بزيارة أهاليهم بمراقبة السوار الإلكتروني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن شهرياري مساعد مركز الاحصاء وتكنولوجيا المعلومات في السلطة القضائية أكد أن هذه الأسوار الالكترونية لديها القابلية على رصد وكشف الذين يستخدمون هذه الخدمة في مواقع وأماكن تواجدهم.

وأضاف شهرياري أنه ومن خلال ربط هذه الأسوار بجهاز كشف المواقع المعروف اختصارا بـ ( GPRS)، يمكن تحديد مواقع الأفراد.

وأكد حميدي أنه وفي حال تم فصل هذا السوار من رجل المستخدم يتسلم القسم المركزي لجهاز الكشف رسالة توضح ان المستخدم قام بفصل السوار عن رجله.

وقال أن هذا المشروع سوف يتم تطبيقه الآن على 300 سجين كتجربة عملية وسيشمل جميع البلاد بعد ستة شهور تقريبا.

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المصدر : NBN

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