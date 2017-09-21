مصادر أمريكية: ترامب ينوي إلغاء الاتفاق النووي مع إيران في 15 أكتوبر!

أفادت قناة “NBC ” التلفزيونية نقلا عن مصادر مسؤولة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يميل إلى إلغاء الصفقة النووية مع إيران.

وأشارت القناة إلى أن ترامب سيتخذ قرارا بهذا الشأن قبل 15 أكتوبر/تشرين الثاني، وسيفتح “نافذة” للمشرعين الأمريكيين لستين يوما، في غضونها يتوجب عليهم تقرير إعادة فرض العقوبات ضد إيران التي رفعت بموجب الصفقة النووية مع طهران أم لا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الصحفيين أمس، أنه اتخذ قرارا بشأن الاتفاق النووي مع إيران، لكنه لم يكشف عن مضمونه، كما أن وزير الخارجية ريكس تيلرسون، أكد أن الرئيس لم يبح بقراره لأي أحد خارج إطار فريقه الخاص.

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المصدر : روسيا اليوم - تاس