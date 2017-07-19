مصدر امني: “ابو مالك التلي” يغامر بمعركة خاسرة

أفادنا مصدر أمني بأن مسؤول “جبهة النصرة” في القلمون أبو مالك التلي “يكابر ويرمي بنفسه وجماعته إلى التهلكة ‏⁧‫ويغامر بمعركة خاسرة مئة بالمئة لأسباب ومصالح شخصية لا مبدئية كما يدعي.”

‏⁧‫وكان التلي أعرب عن استعداده للتسليم شرط السماح له بتهريب ما لا يقل عن 30 مليون دولار بحوزته. ‏⁧‫الا ان التلي يرفض التوجه مباشرة إلى إدلب ويشترط السفر أولاً إلى تركيا عبر لبنان مع ملايينه نقداً..

‏وصرح المصدر أن التلي يستند الى مرجعية أردنية في تنظيم القاعدة وهذا ما يخيفه من قيادة القاعدة والنصرة في إدلب.

كما ان الخلافات فيما بينهم ومع التلي تتصاعد وحرصه على أهوائه الشخصية ومصالحه المالية بدأت تطفو على السطح بعد أن رفض كل الحلول المقدمة كفرصة أخيرة أعطيت للتفاوض وقد وقع اتفاق مشترك مع داعش للقتال ضمن غرفة عمليات مشتركة وتبدو الساعات القادمة حاسمة لبدء المعركة بعد استكمال كافة التعزيزات والاجراءات من قبل الجيش اللبناني والمقاومة بعد الدعم السياسي للجيش ..

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المصدر : NBN