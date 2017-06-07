مصدر عسكري سوري: التحالف الدولي إعتدى على أحد المواقع العسكرية على طريق التنف ريف حمص

اعلن مصدر عسكري سوري ان طيران التحالف الدولي اقدم في الساعة 17.40 يوم 6/ 6 /2017 بالاعتداء على أحد المواقع العسكرية على طريق التنف في منطقة الشحيمة بريف حمص الشرقي ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وبعض الخسائر المادية .

واشار الى ان الغارات تؤكد مرة أخرى موقف هذه القوى الداعم للإرهاب في الوقت الذي يحقق فيه الجيش العربي السوري وحلفائه انجازات يومية في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي .

وحذرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة من مخاطر هذا التصعيد وتداعياته وتدعو ما يسمى بالتحالف الدولي للكف عن مثل هذه الأعمال العدوانية تحت أية ذريعة كانت ، وتؤكد في الوقت نفسه أن الجيش العربي السوري وحلفائه مصممون على مواصلة الحرب ضد التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها “داعش” و”جبهة النصرة” ومطاردة فلولهما على جميع الأراضي السورية.

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المصدر : NBN