مصرع 16 شخصا بسبب الأمطار الغزيرة في الهند

أفادت وكالة “إيانس” الإخبارية بأن ما لا يقل عن 16 شخصا بينهم أطفال، لقوا حتفهم جراء هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف في ولاية ماهاراشترا الهندية على شاطئ بحر العرب غربي البلاد.

ووفقا للوكالة الهندية، استمر هطول الأمطار الاستوائية لعدة ساعات دون توقف، ما أدى إلى غمر المياه لبعض المناطق في الولاية وجرف القنوات المخصصة لصرف مياه الأمطار حتى وصلت السيول إلى عاصمة البلاد “الاقتصادية” مومباي.

وكان البرق والصعقات الكهربائية جراء سقوط أسلاك خطوط الضغط العالي الكهربائية السبب وراء قتل الكثير من الضحايا بينما فارق 4 أطفال الحياة غرقا.

وذكرت الوكالة أن هيئة الأرصاد الجوية في الهند أفادت بأنه من المتوقع أن تهطل أمطار في الأيام القليلة القادمة لا تقل غزارة عن تلك التي شهدتها الولاية اليوم، داعية السكان لاتخاذ الحيطة والحذر.

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المصدر : وكالات