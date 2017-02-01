مصر تبدي استعدادها لتسهيل محادثات جنيف حول سوريا

أعلنت الخارجية المصرية، أنها ترحب بإعلان استئناف المحادثات بين الأطراف السورية في جنيف، المقرر في 20 شباط/ الجاري، برعاية الأمم المتحدة، وأبدت استعداداً للقيام بما يلزم لتسهيل نجاح المفاوضات.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، إن “مصر كونها عضوا في مجموعة الاتصال الدولية حول سوريا، تتطلع إلى استئناف محادثات السلام السورية تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف، وترى أنه من الطبيعي جدا المشاركة في تسهيل هذه المحادثات”.

وأكد أبو زيد أن مصر، كلاعب إقليمي، تابعت عن كثب محادثات “أستانا” في كازاخستان حول سوريا نهاية الشهر الماضي، وستواصل جهودها لمراقبة وفرض وقف إطلاق النار في سوريا.

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المصدر : وكالات