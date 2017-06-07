مصر تغلق صالة كبار الزوار في مطار القاهرة الدولي بوجه سفير قطر

رفضت وزارة الخارجية المصرية فتح صالة كبار الزوار لمغادرة سفير قطر في القاهرة سيف بن مقدم البوعينين إلى الدوحة في إطار قرار المقاطعة الذي اتخذته القاهرة الاثنين، حسبما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وأكدت صحيفة “أخبار اليوم” الحكومية النبأ نقلا عن مصادر في مطار القاهرة الدولي.

وأشارت صحف مصرية أخرى إلى أن سفير الدوحة “سيضطر للمغادرة من الطريق العادي أو صالة الخدمة المميزة مقابل رسوم مالية”، مضيفة أن طائرة للخطوط الجوية الكويتية ستقل البوعينين إلى الكويت ومنها إلى الدوحة. ومن المقرر أن يعود القائم بالأعمال المصري في قطر إيهاب عبد الحميد إلى القاهرة مساء الأربعاء.

وأعلنت الخارجية المصرية الاثنين استدعاء السفير القطري إلى مقر الوزارة في القاهرة، وإبلاغه بقرار قطع العلاقات مع بلاده، وأمهلته 48 ساعة لمغادرة البلاد.

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المصدر : وكالات