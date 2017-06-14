مصر تنضم لقرار عبور الطائرات إلى قطر

أوضحت سلطة الطيران المدني المصرية، يوم الثلاثاء، أن مصر ستسمح لشركات الطيران والطائرات غير المسجلة في مصر أو في قطر باستخدام مجالها الجوي للسفر من وإلى قطر.

وبموجب التوضيح، يتواصل الحظر على رحلات الطائرات القطرية من مصر وإليها، والذي أعلن بعد أن قطعت دول عربية العلاقات الدبلوماسية وسبل النقل مع قطر، خلال الأسبوع الماضي، بسبب دعم الدوحة للإرهاب وتدخلها في شؤون دول المنطقة.

وأكدت سلطة الطيران المدني في بيان “أنها ملتزمة بقرارها، بمنع كافة شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة في دولة قطر من الهبوط في مطارات جمهورية مصر العربية أو العبور في أجوائها السيادية”.

وأضافت “علما بأن القرار لا يشمل شركات الطيران والطائرات غير المسجلة بجمهورية مصر العربية أو دولة قطر والراغبة في عبور أجواء جمهورية مصر العربية من وإلى دولة قطر”.

وكانت هيئات الطيران المدني في كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، أكدت في بيان الاثنين، التزامهم بالقرار القاضي بمنع كافة شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة في دولة قطر من الهبوط في مطارات المملكة ومطارات الإمارات والبحرين أو العبور في أجوائها السيادية.

وأشارت الهيئات، في بيان، إلى أن القرار لا يشمل شركات الطيران والطائرات غير المسجلة بالمملكة والإمارات والبحرين أو دولة قطر والراغبة في عبور أجواء السعودية والإمارات والبحرين من وإلى دولة قطر.

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المصدر : NBN