مصطفى حمدان: حركة امل رضيت بطرح الـ15 دائرة لقيامة المؤسسات وتفعيلها

اكد مسؤول مكتب الشباب والرياضة المركزي مصطفى حمدان ان حركة أمل رضيت بطرح الدوائر الـ15 في قانون الإنتخاب على اساس النسبية، علماً بأنها سعت على أن يقوم القانون على أساس الدائرة الواحدة، كما ودعا لقيامة المؤسسات وتفعيلها لأجل الوطن والمواطنين.

وتطرّق حمدان خلال إفتتاح مكتب الشباب والرياضة في المنطقة الخامسة في حركة أمل-إقليم بيروت دورة شهداء المنطقة السنوية الثالثة في كرة القدم في ملعب الدوم في الشياح، إلى الشهداء الذين يُعتبرون عزّ الأُمّة ولم يكتفوا فقط بوهب دمائهم للحياة، بل نفخوا من روحهم فيها، فتمثلّت الكرامة أجساداً زُرِعت في الأرض وكان قطافها نصراً لا يَنْضَب. وتحدّث عن أهميّة الرياضة في مجتمعنا حيث تعمل على ترويض النفس فتتكامل أخلاقاً وتربية جسديّة.

ثم تبارى فريق الغبيري مع فريق المسك، وكانت النتيجة التعادل اربعة اهداف لكل فريق.

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المصدر : NBN