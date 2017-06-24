مصلحة الابحاث العلمية الزراعية تعطي إرشادات وقائية من موجة الحر القادمة

أعلنت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية أن “موجة من الحر تشتد اليوم السبت تشتد الاثنين والثلاثاء والاربعاء وتستمر مع اول اسبوع من شهر تموز”.
– الجمعة 23/ 6/ 2017 : طقس دافئ مع ارتفاع درجات الحرارة.
– السبت 24/ 6/ 2017: طقس حار مع ارتفاع درجات الحرارة لتتجاوز 30 درجة (بقاعاً).
– الاحد 25/ 6/ 2017: طقس حار جداً مع ارتفاع درجات الحرارة لتتجاوز 32 درجة (بقاعاً).
– الاثنين 26/ 6/ 2017: طقس حار جداً مع ارتفاع درجات الحرارة لتتجاوز 34 درجة (بقاعاً).
– الثلاثاء 27/ 6 / 2017 : طقس حار جداً مع ارتفاع درجات الحرارة لتلامس 38 درجة (بقاعاً).
– الاربعاء 28/ 6/ 2017: طقس حار جداً مع درجات حرارة تلامس 38 درجة (بقاعاً).
– الخميس 29/ 6/ 2017: طقس حار مع تراجع درجات الحرارة الى 35 درجة.
– الجمعة 30/ 6/ 2017: استمرار موجة الحر على حالها.
ووضعت المصلحة جملة من الارشادات المتوجب اتباعها خلال موجة الحر:
1 – المزارعون:
أ – إكثار عدد وكميات الري صباحًا ومساءً.
ب – عدم الري ظهراً وعدم رش الأدوية الزراعية ظهراً إنما رشها صباحاً او مساءً.
ج – ري كروم العنب إذا أمكن.
د – زيادة ري الخضراوات والبيوت البلاستيكية.
2 – مربو الدواجن:
أ – تهوئة المزارع.
ب – زيادة مياه الشرب للدواجن.
3 – المواطنون:
أ – الانتباه من أشعة الشمس خاصة خلال فترة الظهر.
ب- ارتداء القبعات.
ج – ارتداء النظارات الشمسية.
د – استعمال مرهم الوقاية من الشمس.
هـ – الإكثار من شرب المياه.
و – التواجد في أماكن مبردة.
ز – عدم السباحة ظهراً.
ح – عدم ترك الاولاد في السيارات تحت أشعة الشمس لفترة طويلة.
4 – المواطنون والمعنيون:
أ – الانتباه بالتعاطي مع الطبيعة.
ب – الانتباه من حدوث حرائق.
ج – إبلاغ عن أي حريق.
د – التحضر لإطفاء أي حريق.
5 – البلديات، الدفاع المدني،…
أ – الجهوزية التامة للتدخل لاطفاء اي حريق يشب.
6 – السائقون:
أ – الانتباه الى حرارة مياه التبريد في السيارة.
ب -عدم استعمال المكابح بكثرة.
ج – الاحتفاظ بمياه الشرب خلال التنقل في السيارة وتجديدها يوميًّا.
7 – المواد الغذائية:
أ – على المواطنين الانتباه الى فساد المواد الغذائية والأطعمة في ظل حرارة مرتفعة في السيارات وفي المنازل.