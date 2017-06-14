  • search
970×90
970×90
970×90
970×90
الأخبار
Home
الأخبار

مطلق النار في ولاية فرجينيا أميركي الجنسية

Posted by
تاريخ:
مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, دولي, شريط الأخبار, يحدث الان
اترك تعليقا
16 Views
مطلق النار في ولاية فرجينيا أميركي الجنسية

أفادت وسائل إعلام أميركية أن “مطلق النار في ولاية فرجينيا أميركي الجنسية ويبلغ من العمر 66 عاما”.
وكانت الشرطة الاميركية قد لفتت إلى أن “عددا من أعضاء الكونغرس الأميركي كانوا متواجدين في موقع إطلاق النار في ملعب البيسبول في فرجينيا”، مشيرةً إلى أن “الضباط المصابين في حالة صحية جيدة”.
وأكدت ان “مكتب التحقيقات الفدرالي سيجري التحقيقات بحادث فيرجينيا”، معتبرةً أنه “من المبكر أن نحدد ما إذا كان هجوم فرجينيا عملا إرهابيا”، مشيرةً إلى أن “حادث فرجينيا لم يكن محاولة إغتيال لعضو الكونغرس”.

print
المصدر : وكالات

Tags:

ذات صله

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

} } //end class