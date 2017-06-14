أفادت وسائل إعلام أميركية أن “مطلق النار في ولاية فرجينيا أميركي الجنسية ويبلغ من العمر 66 عاما”.

وكانت الشرطة الاميركية قد لفتت إلى أن “عددا من أعضاء الكونغرس الأميركي كانوا متواجدين في موقع إطلاق النار في ملعب البيسبول في فرجينيا”، مشيرةً إلى أن “الضباط المصابين في حالة صحية جيدة”.

وأكدت ان “مكتب التحقيقات الفدرالي سيجري التحقيقات بحادث فيرجينيا”، معتبرةً أنه “من المبكر أن نحدد ما إذا كان هجوم فرجينيا عملا إرهابيا”، مشيرةً إلى أن “حادث فرجينيا لم يكن محاولة إغتيال لعضو الكونغرس”.

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المصدر : وكالات