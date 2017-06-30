مطلوب موظفين لـ 26 مركزاً شاغراً في وظائف السلك الدبلوماسي

فرصة نادرة للدخول إلى السلك الدبلوماسي اللبناني

/26/ مركزاً شاغراً في الفئة الثالثة في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين

تجري إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية اعتباراً من يوم السبت 26 آب 2017 مباراة لملء /26/ مركزاً شاغراً في وظائف الفئة الثالثة في السلك الخارجي، في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين.

العمر: كل من أتم العشرين من العمر ولم يتجاوز سن الـ 35 عاماً بتاريخ إجراء المباراة.

الترشح مفتوح: للموظفين ولغير الموظفين.

الشهادات:

– الإجازة في الحقوق.

– الإجازة في العلوم السياسية والإدارية.

– الإجازة في العلاقات الدولية.

– الإجازة في الدبلوماسية.

– الإجازة في الاقتصاد.

– الإجازة في التاريخ.

أو ما يعادلها.

بالإضافة لإتقان:

– اللغة العربية.

– اللغة الفرنسية أو اللغة الإنكليزية.

آخر موعد لتقديم الطلبات: يوم السبت 12 آب 2017.

الرابط على موقع مجلس الخدمة المدنية ـ اضغط هنا

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المصدر : NBN