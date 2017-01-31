معايير الجمال حول العالم.. من الحواجب المتصلة، الى الشفاه المُمتدة!

تختلف معايير ومقاييس الجمال من زمن لآخر، فما يُعد من مقاييس الجمال الآن لم يكن كذلك في فترة الستينيات، كما أن معايير الجمال كانت مختلفة تمامًا منذ قرون، ولكن الأمر ذاته ينطبق على مقاييس الجمال حول العالم، فهناك صفات جمالية في بلد ما لا تعد كذلك في بلد آخر، كما أن ما يراه الأشخاص قبيحًا ولا يعد ضمن معايير الجمال، قد يكون لدى شعب ما من أهم صفات الجمال لدى المرأة.

وهناك 10 أشياء وعادات غريبة تتبناها النساء لدى الشعوب حول العالم، تعد من معايير وصفات الجمال، وتسعى النساء في تلك الدول لاكتسابها بأي طريقة، حسب ما رصد موقع «برايت سايد».

10. الأسنان المعوجة:

الأسنان المصفوفة المستوية بشكل متناسق، تعد من معايير الجمال لدى غالبية الأشخاص، وقد تضطر لدفع الكثير من الأموال من أجل الحصول على ذلك المظهر، ولكن الأمر ليس كذلك في اليابان، فإن الأسنان المعوجة لدى اليابانيين هي من أكثر الأشياء جاذبية لدى المرأة، فهم يرون أن الشخص يبدو أجمل بها.

9. الندبات وتشريط الجلد:

سكان غينيا وبعض الدول الأفريقية يعمدون لحفر أجسامهم وتشريطها بأشكال من الندبات والعلامات المختلفة التي تُرسم بشكل معين، فهم يرونها من معايير الجمال، فهي تعد لديهم من أهم علامات الجمال للمرأة، رغم أن تلك العلامات بالنسبة للآخرين ما هي إلا تشويه للجسد.

8. وجه على شكل قلب:

في كوريا الجنوبية لا تعد عمليات التجميل شائعة ومنشرة فقط، بل هي أمر طبيعي وعادي بالنسبة للجميع، ففي كل مكان ترى إعلانات ودعاية لعمليات التجميل، التي تغري الأشخاص بالحصول على شكل أفضل.

ويأتي على رأس تلك العمليات تحويل الوجه لكي يصبح على شكل قلب، فذلك يعد من أكثر علامات الجاذبية والجمال، ورغم أن الأمر معقد ويحتاج لإجراء عمليات جراحية معقدة ومتعددة المراحل، إلا أن الكثيرين يقبلون عليها دون تردد، رغم ما تسببه من صعوبة تناول الأطعمة الصلبة، التي تحتاج لمضغ قوي، فالعملية تتضمن إزالة بعض عظام الوجه ونحت عظم الذقن.

7. الوزن الزائد:

النساء في موريتانيا ليست لديهن أي فرصة في جذب الرجال إذا لم يمتلكن ثنيات في منطقة البطن تدل على الوزن الزائد، ولكي يضمن الآباء أن تحصل فتياتهم على الوزن الزائد المثالي بالنسبة للرجال، يتم إرسالهن مزارع مخصصة، حيث يتناولن الطعام بشراهة وكثرة، فالسعرات الحرارية التي يحصلن عليها يوميًا تصل إلى 16 ألفًا، في حين أن الطبيعي هو 1500 سعر حراري، وبسبب تلك العادة السيئة تعاني معظم الفتيات في موريتانيا من أمراض في المعدة.

6. اللاصقات الطبية على الوجه:

إيران هي مدينة جراحات الأنف، وبالرغم من التكاليف المرتفعة لإجراء مثل تلك العمليات، إلا أن الرجال والنساء مستعدون لدفع أي مبلغ من أجل الحصول على أنف مستقيم، والذي لا يعد فقط رمزًا للجمال، بل شيء يحبه المجتمع بشكل عام.

ولكن الأغرب من ذلك هو أن الشخص حتى ولو لم يحتَج لإجراء عملية في الأنف، فإنه قد يضع لاصقة طبية على أنفه، كإشارة لإجرائه عملية جراحية في الأنف، لأن الأمر سيكون جذابًا للآخرين أيضًا.

5. البشرة الشاحبة:

في معظم الدول الآسيوية تُعد البشرة الشاحبة هي القاعدة الذهبية للجمال، وإذا بحثت في متاجر مستحضرات التجميل عن كريمات ومرطبات للوجه، لن تجد أنواعًا مبيضة للبشرة، أو تحتوي على مكونات تعمل على ذلك، لذا يُفضل الصينيون الذهاب للشاطئ بأقنعة وجه «فيسكيني»، كي لا تتأثر بشرتهم بأشعة الشمس ويتغير لونها.

4. الجبهة العريضة:

الجبهة العريضة هي من علامات الجمال لدى قبيلة «فولا» الأفريقية، لذا تلجأ نساء تلك القبيلة لإزالة بعض شعر فروة الرأس، لتعريض جباههن، وكان الأمر ذاته شائعًا بين نساء القرون الوسطى في أوروبا، فقد كانت المرأة تزيل نصف شعرها كي يكون لديها جبهة عريضة كدليل على الجمال.

3. الحواجب المتصلة:

في بعض المناطق في طاجيكستان، تعد الحواجب المتصلة علامة على الجمال، لذا تلجأ بعض الفتيات اللاتي لا يمتلكن تلك الصفة بشكل طبيعي، لوصل حاجبيها بالكحل، كي تبدو أكثر جمالًا، كما أن هناك اعتقادًا سائدًا بأن الشخص الذي يمتلك ذلك النوع من الحواجب هو شخص محظوظ وسعيد.

2. الرقبة الطويلة:

تُسمى إحدى مناطق بورما الشرقية «بلاد النساء الزرافات»، وذلك الاسم يشير لشعب «كايان»، الذي يعيش هناك، حيث ترتدي نساؤهم حلقات معدنية طويلة حول الرقبة، كي تطيل أعناقهن، فهم يؤمنون بأن المرأة ذات العنق الطويل هي الأجمل.

1. الشفاه الممتدة:

في قبيلة «مورسي» بإثيوبيا، تستخدم النساء أسطوانات كبيرة لمد الشفاه السفلى، وكلما كانت الأسطوانة أكبر ارتفعت المكانة الاجتماعية للفتاة، وزاد مهرها عند الزواج.

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المصدر : برايت سايد