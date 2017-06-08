معسكر خارجي لبنك بيروت تحضيراً لبطولة آسيا للصالات

غادرت بعثةن ادي بنك بيروت الرياضي بطل لبنان لكرة الصالات فجر اليوم الخميس إلى صربيا، حيث ستدخل معسكراً إعدادياً تحضيراً لنهائيات بطولة آسيا للأندية لكرة الصالات التي ستقام في فيتنام الشهر المقبل. وكان في وداع البعثة رئيس النادي حكمت البقاعي وأمين السر الزميل جاد دعيبس وعضو اللجنة الإدارية فادي باسيل.

وتضم البعثة الصربي ديجان دييدوفيتش مديراً فنياً، جيلبير دياب مديراً للفريق، حسن حمود مدرباً مساعداً، الصربي زوران ركيسيفيتش مدرباً لحراس المرمى، جوزيف بو يونس طبيباً، جو عازار معالجاً فيزيائياً، سامر رسلان مسؤولاً للتجهيزات، واللاعبين: حسين همداني، جوني كوتاني، علي طنيش، الصربي دراغان توميتش، فادي جريج، كريم أبو زيد، علي ضاهر، مهدي قبيسي، ياسر سلمان، محمد قبيسي، محمد حمود، مصطفى سرحان، علي الحمصي، محمد زريق، ستيف كوكزيان، طارق طبوش، أحمد خيرالدين.

وقبيل سفر الفريق، أشار المدير الفني دييدوفيتش أن دخول الفريق في معسكر خارجي هو عمر جيد جداً حيث سيخوض ثلاث تمارين يومياً، وسيخوض ثلاث مباريات ودية ضد أقوى الفرق من مونتينيغرو والبوسنة وصربيا من أجل رفع مستوى الإحتكاك. الهدف هو تحضير الفريق للتحديات المقبلة ذهنياً وفنياً والأهم على سعيد اللياقة البدنية حيث سيوافي البعثة في صربيا مدرب لياقة سربي من الطراز العالي.

يذكر أن فريق بنك بيروت سيشارك للمرة الثالثة في بطولة آسيا للأندية في كرة الصالات حيث اوقعته القرعة في مجموعة صعبة تضمه إلى جانب شونبوري التايلندي والماليك الأوزبكي.

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المصدر : NBN