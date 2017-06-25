مغربية تتهم حاخام بسرقة صورة لصلاة مسلمين في معبد يهودي

أتهمت صحفية يهودية من أصل مغربي، الحاخام الإسرائيلي دافيد حاخام، بسرقة صورة من حسابها ووضعها على صفحته الرسمية على “الفيسبوك”، ونشر معلومات خاطئة عنها.

كانت الصحفية يارديم شوارتز، قد حضرت حفل إفطار أقامته الجالية اليهودية في بهو المعبد اليهودي “بيت-ايل” بمراكش مع الجالية المسلمة المحلية، والتقطت صوراً، ونشرتها، ووجدت فيما بعد عدة صفحات ومواقع اسرائيلية تنشر الصورة نقلاً عن صفحة الحاخام، بدون ذكر مصدر الصورة”.

الصحفية اعتبرته تعدياً على حقوق الملكية الفكرية، وسرقة لمجهودها، وخاصة أن المعلومات المنشورة مع الصورة غير صحيحة.

كان الحاخام الإسرائيلي دافيد حاخام، قد نشر الصورة وكتب عليها “حفظهم الله، أناس نادرون. إنه إثبات أن الأمور بيننا وبين جيراننا ممكن أن تكون مختلفة “.

وكتب الحاخام “أن الصلاة تمت بعد أن وزعت الجالية اليهودية في المغرب سلال غذائية للمسلمين بمناسبة عيد الفطر. وخلال توزيع السلال حلّ موعد الصلاة وسأل المسلمون عن مكان للصلاة، ففتح الحاخام هناك الكنيس لهم”. وبعد أن أنهوا صلاتهم دخل اليهود للصلاة.

Before breaking the fast on the patio of Synagogue Beth-El in Marrakech, a group of Muslims decided to lay out mats to… Posted by ‎جمعية ميمونة Association Mimouna‎ on Donnerstag, 22. Juni 2017

وحظيت الصورة على تعليقات كثيرة ومشاركات عدة، على صفحات فيسبوك الإسرائيلية، حيث أعرب المتصحفون عن إعجابهم بمشهد التآخي بين الديانتين، وكتبوا أن هذه المشاهد تبعث على الأمل في واقع مختلف في المنطقة.

وأضاف الحاخام أنه شارك أمس في ألمانيا بولائم إفطار مع أصدقاء مسلمين من تركيا وسوريا وأقاموا صلاة مشتركة لعالم أفضل.

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المصدر : NBN