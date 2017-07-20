مفاجأة كبيرة ..ريال مدريد يقترب من ضم توماس مولر

فجرت وسائل إعلام إسبانية مفاجأة كبيرة وهي أن نادي ريال مدريد يقترب من التعاقد مع لاعب بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا توماس مولر في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر حساب Season Nueva Taberna على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن المفاوضات جارية بين إدارتي ريال مدريد وبايرن ميونخ حول بنود الصفقة لكن من المرجح أن تغلق في الساعات القادمة.

وأضاف الحساب المقرب من النادي الملكي أن الصفقة ستكون شبيهة بصفقة اللاعب الكولومبي خاميس روديغيز حيث ستكون إعارة لمدة موسمين.

وذكر أيضاً أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للميرنغي يرى في الدولي الألماني خير معوض لرحيل خاميس عن صفوف الفريق في هذا الصيف.

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المصدر : NBN