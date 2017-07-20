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مفاوضات متعثرة في الامم المتحدة حول عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, دولي, شريط الأخبار, يحدث الان
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مفاوضات متعثرة في الامم المتحدة حول عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

اعلن دبلوماسيون ان الولايات المتحدة التي ابدت استعدادها للاسراع في فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية في الامم المتحدة، تتعثر في مفاوضات مع الصين حول الرد الذي يتعين اعتماده على اطلاق بيونغ يانغ صاروخا بالستيا عابرا للقارات.

وكانت السفيرة الاميركية نيكي هالي صرحت في مجلس الامن قبل اسبوعين انها ستقدم “في الأيام المقبلة” مشروع قرار حول عقوبات، ردا على ما وصفته بأنه “تصعيد عسكري واضح”.

وقال دبلوماسي في مجلس الامن ان هذه المناقشات “لا تزال جارية”. واضاف “لم يحصل تقدم رغم ضغوط الولايات المتحدة لاحراز ذلك بأسرع من المعتاد”.

ويمكن ان تتضمن هذه العقوبات الجديدة وقف إمدادات النفط ومنع ارسال عمال كوريين شماليين الى الخارج وفرض قيود جوية وبحرية جديدة.

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المصدر : NBN

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