مفتي القدس: من يدخل المسجد الأقصى من البوابات الإلكترونية صلاته باطله

أصدر مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين, الإثنين ، فتوى دينية اعتبر بها أن الصلاة في المسجد الأقصى بوجود البوابات الإلكترونية “باطلة”.

وجاءت تصريحات مفتى القدس بالتزامن مع البيان الصادر عن الهيئات الإسلامية بالقدس والتى طالبت عدم دخول إلى المسجد الأقصى المبارك عبر البوابات الإلكترونية التى وضعتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء في الفتوى التي نقلتها وسائل إعلام فسلطينية، أنه ” بعد اجتماع لدار الافتاء بالقدس وفي ظل الأوضاع الراهنة لما يمر به المسجد الأقصى المبارك فقد قرر المجلس بالإجماع بأن الدخول للأقصى من الأبواب الإلكترونية لا يجوز وكل من يدخل للأقصى من الأبواب الإلكترونية فإن صلاته باطلة”.

ودعا مفتي الديار الفلسطينية جميع المسلمين بعدم الدخول من الأبواب الإلكترونية والتواجد على بوابات المسجد الأقصى المبارك، قائلًا: “عليكم بالصلاة خارج المسجد الأقصى عند البوابات الإلكترونية. ولا تدخلوا من خلال البوابات مطلقا، وإلى أهالى مدينة القدس، نؤكد ممنوع منعا باتا الدخول من البوابات، ومن يفعل ذلك يعتبر خارق لإجماع أهل البلدة”.

فى المقابل، يواصل حراس المسجد الأقصى المبارك رفضهم دخوله عبر بوابات التفتيش الاليكترونية ويعتصمون على أبوابه.

print

المصدر : NBN