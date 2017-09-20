مفرزة الضاحية القضائية توقف مروجي مخدرات وتضبط كمية منها

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أنه بتاريخ 19/9/2017 وفي محلة المريجة، وخلال يوم امني نفذته مفرزة الضاحية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، اوقفت كل من: م. ز. (مواليد عام 2000)، ح. ز. (مواليد عام 1997) وف. م. (مواليد عام 1999)، في اثناء قيامهم بترويج المخدرات في المحلة المذكورة، وضبط بحوزتهم كمية من المخدرات، ومسدس حربي، وبتفتيش منزل (ح. ز.) تم العثور على كمية من مادة السيلفيا.
كما اوقفت ايضاً في محلة صبرا ــــ الرحاب، المدعوين: م. ك. (مواليد عام 1988، لبناني) وع. ع. (مواليد عام 1994، لبناني) بجرم ترويج مخدرات، وضبط بحوزة الاخير حوالي 3 غ من مادة حشيشة الكيف ومسدس حربي، وقد تبين انه يوجد بحقه 4 مذكرات توقيف بجرائم: محاولة قتل واسلحة وسرقة واطلاق نار.
تم ايداعهم والمضبوطات المفرزة المذكورة، بغية اجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناء على اشارة القضاء المختص.