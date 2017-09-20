مفرزة الضاحية القضائية توقف مروجي مخدرات وتضبط كمية منها

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه بتاريخ 19/9/2017 وفي محلة ​المريجة​، وخلال يوم امني نفذته مفرزة الضاحية القضائية في وحدة ​الشرطة القضائية​، اوقفت كل من: م. ز. (مواليد عام 2000)، ح. ز. (مواليد عام 1997) وف. م. (مواليد عام 1999)، في اثناء قيامهم بترويج ​المخدرات​ في المحلة المذكورة، وضبط بحوزتهم كمية من المخدرات، ومسدس حربي، وبتفتيش منزل (ح. ز.) تم العثور على كمية من مادة السيلفيا.

كما اوقفت ايضاً في محلة صبرا ــــ الرحاب، المدعوين: م. ك. (مواليد عام 1988، لبناني) وع. ع. (مواليد عام 1994، لبناني) بجرم ترويج مخدرات، وضبط بحوزة الاخير حوالي 3 غ من مادة ​حشيشة الكيف​ ومسدس حربي، وقد تبين انه يوجد بحقه 4 مذكرات توقيف بجرائم: محاولة قتل واسلحة وسرقة واطلاق نار.

تم ايداعهم والمضبوطات المفرزة المذكورة، بغية اجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناء على اشارة القضاء المختص.

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المصدر : NBN