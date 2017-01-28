مقابل المال.. “داعش” يسمح للمدنيين بمغادرة غربي الموصل إلى شرقها المحرر

قال مصدر عسكري عراقي، اليوم السبت، إن بعض عناصر تنظيم “داعش” يسمحون للمدنيين بالعبور من مناطق غربي الموصل، التي ما زالت تحت سيطرتهم، إلى شرقها المحررة، مقابل مبالغ مالية.

وأوضح المقدم عبد السلام الجبوري، الضابط في الجيش العراقي، أنه خلال الأيام الثلاثة الماضية، استقبلنا 8 عائلات في حي الضباط (شرقي الموصل)، جاءت من غربي المدينة. وهذه العائلات تمكنت من الوصول إلى الحي، في أوقات المساء، عبر زوارق بدائية تعمل بدون محركات، منعًا لصدور أي أصوات تلفت الأنظار.

وأضاف الجبوري، أن تحقيقاتنا الأولية مع هذه العائلات، أثبتت أن عبورها تم بعلم بعض عناصر داعش، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 1000 الى 1500 دولار أمريكي للعائلة الواحدة.

ورأى الضابط العراقي أن هذا الأمر هو نوع من التمرد على تعليمات قيادات العدو (داعش)، الذي لا يسمح بهروب المدنيين، لأنه يستخدمهم كدروع بشرية.

واستبعد أن يتمكن الكثير من العائلات من تأمين هكذا مبالغ للهروب، في ظل حصار مفروض على السكان، وقطع لرواتب الموظفين من قبل الحكومة العراقية منذ سنتين تقريبًا.

وكانت القيادة العسكرية العراقية، أعلنت تحرير الجانب الشرقي لمدينة الموصل من قبضة مسلحي تنظيم “داعش” بعد أكثر من 3 أشهر على القتال المتواصل.

وتتهيأ القوات العراقية لشّن عملية عسكرية لاستعادة الجانب الغربي للمدينة، الذي يعّد المعقل الرئيس لمسلحي التنظيم.

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المصدر : NBN