مقاتلات روسية اعترضت طائرات إستطلاعية قرب الحدود الروسية 14 مرة بأسبوع

أعلن موقع “زفيزدا” التابع لوزارة الدفاع الروسية، أنّ “المقاتلات التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، اعترضت طائرات إستطلاعيّة قرب الحدود الروسية، 14 مرّة خلال الأسبوع الماضي”.

وأوضح الموقع، أنّه “نفّذت عمليّات الإعتراض، مقاتلات لقوات الدفاع الجوي من طراز “ميغ 31″ و”سوخوي 27”. وتمّ رصد 23 طلعة لطائرات إستطلاعيّة بالقرب من الحدود الروسية خلال الأسبوع”، مشيراً إلى أنّ “9 طلعات كانت لطائرات استطلاع أميركيّة، و4 طلعات للطيران النرويجي و3 طلعات للطائرات السويديّة وطلعتان لكلّ من بريطانيا وفرنسا. وقامت أيضاً طائرات يابانية وبرتغالية بطلعات قرب الحدود الروسية”، لافتاً إلى أنّ “الطائرات الإستراتيجيّة الحاملة للصواريخ “تو 160” قامت بمراقبة الأجواء فوق بحر البلطيق مرتين خلال الأسبوع الماضي، وشاركت في عمليّات المراقبة أيضاً مقاتلات “سوخوي 27” وطائرات الرصد “آ 50″”.

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المصدر : NBN