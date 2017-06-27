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من الذاكرة

مقتطف من كلمة السيد موسى الصدر يحث فيها على أمانة الوطن

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مصنف: من الذاكرة
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مقتطف من كلمة السيد موسى الصدر يحث فيها على أمانة الوطن

مقتطف من كلمة السيد موسى الصدر بمناسبة عيد الفطر،

أيها الأخوة المواطنون:

يعز علي ان أنغص هناء كم وأن أخدش فرحتكم في هذه الفرصة النادرة التي تتلاحق فيها الأعياد.

ولكن الضمير والمسؤولية، ولكن الآهات والاحتجاجات، ولكن القلق على الوطن، ولكن صرخة الحق التي تمتد عبر الزمن حينما أطلقها المسيح من الهيكل في القدس وحينما كررها محمد على الأصنام في الكعبة وحينما عبر عنها علي باعتبار الإنسان اللامبالي بهيمة مربوطة همها علفها هذه الصرخة تقلقني وتنزع عني فرحتي وتجعل المستقبل يدوي والأجيال الصاعدة تناشد والأمانة الغالية، أمانة الوطن، تثقل كواهلنا جميعا
فإلى الوحدة والى الإنصاف والى تصحيح الحاضر وصناعة المستقبل أيها المعايدون الأوفياء.

#موسى_الصدر
بيروت: 23/12/1974

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المصدر : NBN

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