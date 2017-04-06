مقتل امرأة أميركية بعملية طعن في إحدى ضواحي باريس واعتقال المنفذ

قال مصدر بالشرطة إن الشرطة الفرنسية احتجزت شخصا يشتبه بأنه طعن امرأة أميركية حتى الموت اليوم الخميس في ضاحية بشرق باريس.

وحسب “رويترز” لم يقدم المصدر تفاصيل عن الحادث الذي وقع في مونتروي ولم يكشف عن هوية الضحية عدا القول بأنها عثر معها على جواز سفر أميركي.

وذكرت صحيفة لو فيغارو على موقعها الإلكتروني أن المرأة سائحة عمرها حوالي 50 عاما. وأضافت أن المهاجم شخص مشرد اعترض على قيامها بالتقاط صور لرسم غرافيتي على جدران في المنطقة.

ولم يتمكن المصدر بالشرطة من تأكيد ما إذا كان المهاجم شخص مشرد وقال إن التحقيق سيحدد ملابسات الحادث.

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المصدر : NBN