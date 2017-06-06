مقتل جندي تركي في هجوم جنوب شرق البلاد

قتل عسكري تركي وأصيب 6 آخرون، اليوم الثلاثاء، في هجوم إرهابي بمنطقة “تشوكورجا” بولاية هكاري جنوب شرق تركيا.

وهاجم عناصر من منظمة “بي كا كا”، باستخدام قاذفة صواريخ، عربة عسكرية خلال مرورها على طريق هكاري- تشوكورجا، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء التركية الأناضول.

وأشارت الوكالة التركية إلى أنه تم نقل الجنود المصابين إلى مستشفى هكاري الحكومي.

وعقب الهجوم بدأت عملية أمنية بدعم جوي ضد “بي كا كا” في المنطقة لملاحقة المنفذين.

ودمرت غارات للمقاتلات التركية 8 أهداف لمنظمة “بي كا كا” (حزب العمال الكردستاني) في ولايتي هكاري وبتليس، جنوب شرق تركيا.

print

المصدر : روسيا اليوم