مقتل زعيم فرع “داعش” في أفغانستان بغارة أمريكية

أعلن البنتاغون، اليوم الجمعة، أن القوات الأمريكية قتلت زعيم تنظيم “داعش” في أفغانستان، أبو سيد، في غارة نفذتها على ولاية كونار يوم 11 من الشهر الجاري.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية، دانا وايت، في تصريحات صحفية، أن هذه الضربة استهدفت مقرا للتنظيم في أفغانستان وأسفرت أيضا عن مقتل مجموعة من عناصره.

واعتبر البنتاغون أن مقتل أبو سيد “سيعطل بشكل ملموس مخططات التنظيم الإرهابي لتوسيع وجوده في أفغانستان”.

وتولى أبو سيد بالتالي زعامة “داعش” في أفغانستان لمدة شهرين فقط، حيث شغل هذا المنصب بعد تصفية سلفه، عبد الحسيب، في عملية مشتركة بين القوات الأفغانية والأمريكية يوم 7 مايو/أيار.

ويعد أبو سيد ثالث أمير للتنظيم في أفغانستان تقتله القوات الأمريكية خلال الأشهر الـ11 الماضية، بعد القضاء على عبد الحسيب والزعيم الأسبق لفرع “داعش” الأفغاني، حفيظ خان.

يذكر أن “داعش”، بعد تعزيز مواقعه في كل من العراق وسوريا عام 2014، وسع وجوده في أفغانستان وباكستان وأسس هناك، في يناير/كانون الثاني من العام 2015، ما أطلق عليه اسم “ولاية خراسان”.

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المصدر : روسيا اليوم