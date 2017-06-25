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مقتل مسلحين باشتباك مع الشرطة الروسية

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مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, دولي, شريط الأخبار
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مقتل مسلحين باشتباك مع الشرطة الروسية

قتلت قوات الأمن الروسية مسلحين مشتبه بهما خلال تبادل لإطلاق النار في منطقة مضطربة شمال القوقاز في روسيا.

وقال رسلان إبراهيم جادجيف، المتحدث باسم وزارة الداخلية الروسية في إقليم داغستان جنوبي روسيا، إن الرجلين أطلقا النار على قوات الشرطة في بلدة خاسافيورت، وقتلا خلال تبادل لإطلاق النار.

وتعد داغستان ذات الأغلبية المسلمة أرض خصبة للمسلحين المتشددين في روسيا، وتواجه هجمات منتظمة ضد قوات الشرطة والمسؤولين.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا خاضت حربين دمويتين في منطقة الشيشان المجاورة بعد سقوط الاتحاد السوفيتي عام 1991.

وأعلن بعض المسلحين في داغستان وأجزاء أخرى من شمال القوقاز الولاء لتنظيم داعش.

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المصدر : سكاي نيوز

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