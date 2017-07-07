  • search
970×90
970×90
970×90
970×90
الأخبار
Home
الأخبار

مقتل 10 جنود مصريين في هجوم انتحاري في سيناء

Posted by
تاريخ:
مصنف: الأخبار, الأخبار الرئيسية, شريط الأخبار, عربي, يحدث الان
اترك تعليقا
1 Views
مقتل 10 جنود مصريين في هجوم انتحاري في سيناء

قتل 10 وأصيب عدد من العسكريين بينهم عقيد، في هجوم على حاجز أمني بمدينة رفح في محافظة شمال سيناء المصرية.

وأفادت مصادر أمنية مصرية، بأن مسلحين هاجموا نقطة تجمع لقوات الجيش، بقرية البرث بمدينة رفح.

وأشارت المصادر إلى وقوع اشتباكات عنيفة بين الجانبين، مما أدى لمقتل وإصابة عدد من العسكريين، بينهم العقيد أحمد منسي قائد كتيبة الصاعقة 103.

وتنشط في شبه جزيرة سيناء عدة مجموعات مسلحة متطرفة، أخطرها تنظيم “أنصار بيت المقدس” التابع لتنظيم “داعش”.

ومنذ عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان قبل 4 سنوات، تزايدت وتيرة الهجمات على قوات الأمن في سيناء وامتدت إلى مناطق أخرى في مصر.

print
المصدر : NBN

Tags:

ذات صله

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

} } //end class