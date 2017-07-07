مقتل 10 جنود مصريين في هجوم انتحاري في سيناء

قتل 10 وأصيب عدد من العسكريين بينهم عقيد، في هجوم على حاجز أمني بمدينة رفح في محافظة شمال سيناء المصرية.

وأفادت مصادر أمنية مصرية، بأن مسلحين هاجموا نقطة تجمع لقوات الجيش، بقرية البرث بمدينة رفح.

وأشارت المصادر إلى وقوع اشتباكات عنيفة بين الجانبين، مما أدى لمقتل وإصابة عدد من العسكريين، بينهم العقيد أحمد منسي قائد كتيبة الصاعقة 103.

وتنشط في شبه جزيرة سيناء عدة مجموعات مسلحة متطرفة، أخطرها تنظيم “أنصار بيت المقدس” التابع لتنظيم “داعش”.

ومنذ عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان قبل 4 سنوات، تزايدت وتيرة الهجمات على قوات الأمن في سيناء وامتدت إلى مناطق أخرى في مصر.

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المصدر : NBN