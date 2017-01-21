مقتل 16 طالبا مجريا بتحطم حافلة في إيطاليا

افادت الشرطة الإيطالية إن 16 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب نحو 40 بعد اشتعال النيران في حافلة تقل طلابا مجريين على طريق سريع في شمال إيطاليا.

وصرح جيرولامو لاكوانيتي قائد شرطة الطرق السريعة في مدينة فيرونا إن معظم الركاب طلاب والبقية كانوا معلمين وآباء وأمهات.

وتابع لقناة “سكاي تي.جي24 ” التلفزيونية أن الحافلة خرجت عن الطريق قرب مخرج على الطريق السريع أثناء الليل. فيما أظهرت لقطات تلفزيونية الحافلة وقد اشتعلت النيران فيها.

وأشارت وسائل إعلام إيطالية إلى أن الحافلة كانت تقل طلابا من المجر تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاما عندما تعرضت لحادث على طريق قرب فيرونا.

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المصدر : NBN