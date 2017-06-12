مقتل 4 مسلحين في اشتباكات مع قوات الشرطة في جنوب ايران

اعلن العميد عزیزالله ملکي قائد قوى الامن الداخلي بمحافظة هرمزكان عن القضاء على اربعة ارهابيين كانت بحوزتهم كمية كبيرة من الاسلحة والعتاد.

واشاد ملكي الخطوات التي تم اتخاذها على صعيد الرصد والمراقبة واضاف: في اطار هذه العملية شن عناصر الشرطة مساء امس هجوما واسعة على المنطقة التي كان يختبئ فيها الارهابيون الاربعة قرب مدينة رودان شرق محافظة هرمزكان حيث تم القضاء عليهم .

وتابع ملكي قائلا، انه وبعد انتهاء العملية تم العثور على اربعة اسلحة حربية و112 رصاصة وكمية من المتفجرات وعلم يحمل شعاد تنظيم “داعش” الارهابي كانت بحوزة الارهابيين.

كما تم التعرف على هوية اثنين من الارهابيين الاجانب من خلال بطاقات الهوية والجهود جارية لتحديد هوية الارهابيين الاخرين.

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المصدر : NBN